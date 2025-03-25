Доллар подорожал: обменники выставили новые курсы валют

По состоянию на утро 25 марта средний курс продажи доллара в Украине вырос на 10 копеек до 41,90 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 45,3 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,40 гривен, евро по 44,65 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,65-41,68 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения два дня подряд.

Официальный курс на 25 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,6446 гривен за 1 доллар (+0,1169 грн).

Официальный курс евро составит 45,0886 гривен за 1 евро (+0,1079 грн).

Прогноз курса

Аналитики инвесткомпании ICU считают, что НБУ считает курс немного выше 41,5 грн/доллар вполне комфортным и прилагает усилия для сдерживания дальнейшего ослабления гривны за счет больших интервенций.

По их мнению, валютный рынок сейчас вполне стабилен с относительно большим, но устойчивым дефицитом.

"Это означает, что НБУ может сохранять такой подход и в ближайшие недели, если не будет происходить резкого и значительного увеличения покупки валюты на межбанковском рынке", - говорится отмечают в ICU.