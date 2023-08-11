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"Изношенные" и "старые" доллары: НБУ фиксирует нормализацию ситуации с обменом

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Украина, Пятница 11 августа 2023 09:41
"Изношенные" и "старые" доллары: НБУ фиксирует нормализацию ситуации с обменом Фото: все доллары одинаковы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Совместные усилия НБУ и участников рынка привели к нормализации ситуации с обменом наличной иностранной валюты. Теперь задача доказать украинцам, что банкноты иностранной валюты имеют одинаковый эквивалент стоимости, независимо от года выпуска или дизайна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на встречу заместителей главы НБУ Юрия Гелетия и Алексея Шабана НБУ с представителями банковского и небанковского секторов.

Как отметил Гелетий, НБУ упразднил перечень признаков незначительного износа банкнот и обеспечил возможность для небанковских учреждений снимать средства с их счетов в банках без ограничений для подкрепления собственных касс.

"Теперь наша общая задача - на практике продемонстрировать клиентам, что все подлинные банкноты иностранной валюты имеют одинаковый эквивалент стоимости вне зависимости от года выпуска или дизайна", - отметил Шабан.

Со своей стороны участники рынка рассказали о принятых ими мерах: от информирования общественности и собственных подразделений до расширения сотрудничества с иностранными банками для увеличения предложения наличной иностранной валюты.

В ходе мероприятия также отмечалось необходимость наладить более активное взаимодействие небанковских финансовых учреждений с банками в вопросах работы с банкнотами иностранной валюты различных выпусков и разного физического состояния.

Изношенные и старые доллары

Напомним, в мае в Украине возникла проблема дополнительных комиссий банков и обменных пунктов, которые они устанавливают за прием якобы изношенных долларовых купюр или банкнот предыдущих лет выпуска.

НБУ ввел ряд мер по решению проблемы. В частности, глава НБУ Андрей Пышный заявил, что регулятор будет штрафовать и лишать лицензий обменные пункты за невыполнение требований.

Он напомнил, что НБУ полностью убрал человеческий фактор, запретив банкам и небанковским финучреждениям отказывать клиентам в обмене валюты, если счетчик или детектор на кассе подтвердил подлинность банкнот. Это означает, что кассир не может "на глаз" оценивать подлинность банкнот или их состояние и отказывать в совершении валютно-обменной операции.

Пышный также заявил, что недопустимо потребовать дополнительной комиссии за обмен долларов предыдущих лет выпуска.

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