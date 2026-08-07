Доллар подорожал: курс валют в крупнейших банках и обменниках 7 августа

Банки и обменники обновили курсы валют на 7 августа. После нескольких дней снижения доллар снова начал дорожать, тогда как евро продолжил постепенный рост.
Какие курсы предлагают обменники и в каких банках можно выгоднее всего обменять валюту, – читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
По данным портала Minfin , по состоянию на утро 7 августа средний курс доллара в обменниках составляет 44,78 (+3 коп.) грн. для продажи и 44,67 (+2 коп.) грн. для покупки.
Евро в обменниках сегодня продают по 51,66 (+1 коп.) грн., а покупают – по 51,47 (+2 коп.) грн.
Фото: курс валют в обменниках на 7 августа (Инфографика РБК-Украина)
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Банки сегодня продают доллары по среднему курсу 44,99 (+7 коп.) грн, а покупают – по 44,54 (+6 коп.) грн.
Евро же в банках можно купить по 52,03 (+3 коп.) грн., а сдать – по 51,35 (+10 коп.) грн.
ПриватБанк сегодня продает доллары в отделениях по 44,95 (+5 коп.) грн, а курс для карт составляет 45,04 (+20 коп.) грн. Купить евро в отделениях можно по 51,95 (без изменений) грн, а для карт курс составляет 52,08 (без изменений) грн.
Ощадбанк продает доллары через ''Мобильный Ощад'' по 44,95 (+10 коп.) грн, а для карт – по 45,10 (+10 коп.) грн. Евро в мобильном приложении можно купить по 52,00 (+10 коп.) грн, а для карт – по 52,10 (+10 коп.) грн.
''ПУМБ'' продает доллары в отделениях по 45,10 (без изменений) грн, а по коммерческому курсу – по 44,90 (без изменений) грн. Евро в кассах банка можно купить по 52,10 грн.
Monobank продает доллары по 45,00 (+17 коп.) грн., а евро – по 52,02 (-3 коп.) грн.
Фото: курс валют в банках (продажа) на 7 августа (Инфографика РБК-Украина)
Среди крупнейших банков выгоднее всего покупать доллар сегодня можно по коммерческому курсу ПУМБ – 44,90 грн. Такой же курс в отделениях ПриватБанка. Далее следуют Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 44,95 грн, а дороже всего доллар продают Monobank и карточные сервисы Ощадбанка – по 45,00-45,10 грн.
Если покупать евро, самый низкий курс предлагает ПриватБанк в отделениях – 51,95 грн. Далее следует Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 52,00 грн, Monobank – 52,02 грн, а дороже всего европейскую валюту продают ПУМБ и карточный Ощадбанк – по 52,10 грн.
Самый высокий курс покупки доллара сегодня предлагают Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'', Monobank и ПУМБ по коммерческому курсу – по 44,60 грн. Далее следуют Ощадбанк для карт – 44,55 грн, ПриватБанк (карточный курс) – 44,50 грн, а в отделениях ПриватБанка доллар покупают по 44,35 грн.
Евро выгоднее всего продавать Ощадбанку через ''Мобильный Ощад'' – по 51,45 грн. ПУМБ покупает валюту по 51,40 грн., карточные сервисы Ощадбанка – также по 51,40 грн., Monobank – по 51,32 грн., ПриватБанк (карточный курс) – 51,25 грн., а в отделениях ПриватБанка курс покупки составляет 50,95 грн.
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