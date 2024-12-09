Доллар снова пошел вверх: НБУ установил курс на 10 декабря

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает после снижения три дня подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 10 декабря 2024 года установлен на таком уровне: 41,5093 гривен за 1 доллар (+0,0647 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,8525 гривен за 1 евро (-0,0042 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 15 копеек до 41,53-41,57 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,75 гривен.

Прогноз курса

Финансовые аналитики, банкиры, руководители предприятий и население прогнозируют рост курса доллара в следующие 12 месяцев.

В декабре 2024 года финансовые аналитики ожидают курс 44,83 грн/доллар. Это выше предыдущего прогноза за октябрь (44,08 грн/доллар).

По информации НБУ, население в ноябре прогнозировало курс на уровне 44,10 грн/доллар. Это ниже, чем в октябре - 44,54 грн/доллар.

Украинские банкиры в октябре ожидали курс через 12 месяцев на уровне 44,92 грн/доллар. Это выше предыдущего прогноза за июль на уровне 43,15 грн/доллар.