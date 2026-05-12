Доллар снова подорожал: курс на 13 мая и достигнет ли валюта 45 грн уже скоро

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 13 мая. Доллар продолжил медленный рост, тогда как евро немного подешевел. В то же время эксперт допускает, что при определенных условиях курс доллара может превысить 45 гривен уже до конца года.
Каким будет курс валют завтра и может ли доллар пересечь границу в 45 гривен в ближайшее время - в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
НБУ установил официальный курс валют на среду, 13 мая. Так, доллар подорожал на 2 копейки - до 43,97 гривны. Евро одновременно подешевел на 8 копеек и составляет 51,64 гривны.
Для сравнения, 12 мая официальный курс был таким:
Основатель и президент инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак в комментарии для РБК-Украина заявил, что теоретически Нацбанк может допустить курс 45-50 гривен за доллар.
По его словам, это может быть частью политики "управляемой гибкости", направленной на то, чтобы "сломать" ожидания спекулянтов.
В то же время ключевыми рисками для валютного рынка эксперт назвал ситуацию на фронте и международную финансовую помощь.
Козак напомнил, что Украина уже получила согласование большого пакета поддержки от Европейского Союза. Если государство будет выполнять условия международных партнеров, финансирование будет поступать и в дальнейшем.
Однако задержки с выполнением обязательств могут повлиять на валютные резервы и курс гривны.
Несмотря на это резкого скачка доллара пока не прогнозируют, а Нацбанк продолжает контролировать ситуацию на валютном рынке.