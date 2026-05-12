Доллар снова подорожал: курс на 13 мая и достигнет ли валюта 45 грн уже скоро

16:21 12.05.2026 Вт
2 мин
НБУ обновил официальный курс валют, а эксперт объяснил, при каких условиях доллар может превысить 45 гривен
aimg Анастасия Мацепа aimg Тарас Козак Эксперт
Фото: эксперты допускают дальнейший рост доллара (Getty Images)

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 13 мая. Доллар продолжил медленный рост, тогда как евро немного подешевел. В то же время эксперт допускает, что при определенных условиях курс доллара может превысить 45 гривен уже до конца года.

Каким будет курс валют завтра и может ли доллар пересечь границу в 45 гривен в ближайшее время - в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Зарплаты украинцев вырастут: Нацбанк дал обнадеживающий прогноз на 2026 год

Главное:

  • Доллар вырос до 43,97 грн.
  • Евро снизился до 51,64 грн.
  • Эксперт допускает курс 45-50 грн за доллар.
  • На валютный рынок влияют война и международная помощь.

Курс валют НБУ

НБУ установил официальный курс валют на среду, 13 мая. Так, доллар подорожал на 2 копейки - до 43,97 гривны. Евро одновременно подешевел на 8 копеек и составляет 51,64 гривны.

Для сравнения, 12 мая официальный курс был таким:

  • доллар - 43,95 грн;
  • евро - 51,72 грн.

Курс валют НБУ на 13 мая (Инфографика РБК-Украина)

Может ли доллар превысить 45 гривен

Основатель и президент инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак в комментарии для РБК-Украина заявил, что теоретически Нацбанк может допустить курс 45-50 гривен за доллар.

По его словам, это может быть частью политики "управляемой гибкости", направленной на то, чтобы "сломать" ожидания спекулянтов.

В то же время ключевыми рисками для валютного рынка эксперт назвал ситуацию на фронте и международную финансовую помощь.

Козак напомнил, что Украина уже получила согласование большого пакета поддержки от Европейского Союза. Если государство будет выполнять условия международных партнеров, финансирование будет поступать и в дальнейшем.

Однако задержки с выполнением обязательств могут повлиять на валютные резервы и курс гривны.

Несмотря на это резкого скачка доллара пока не прогнозируют, а Нацбанк продолжает контролировать ситуацию на валютном рынке.

