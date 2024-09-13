Доллар подорожает: финансовые аналитики ухудшили прогноз по курсу на ближайший год

По информации НБУ, в сентябре финансовые аналитики ожидают курс 43,98 грн/доллар. Это выше, чем предыдущий прогноз за август (43,36 грн/доллар).

Банкиры в июле прогнозировали курс на уровне 43,15 грн/доллар. Это выше, чем предыдущий прогноз за апрель (41,69 грн/доллар).

Население в августе прогнозировало курс на уровне 43,25 грн/доллар. Это несколько ниже, чем в июле 43,50 грн/доллар.

Руководители предприятий ждут курс на уровне 41,61 грн/доллар (данные за май).

Курс в бюджете Украины

Напомним, Кабмин в бюджетной декларации на 2025-2027 годы заложил среднее значение курса доллара в 2025 году на уровне 45,0 грн/доллар и 45,6 грн/доллар в декабре.

Законом о государственном бюджете на 2024 год определен средний курс на уровне 40,7 грн/доллар и 42,1 грн/доллар на конец года.

Однако этот курс не является ни целью, ни прогнозом для НБУ, который определяет, каким будет курс.

По информации источников РБК-Украина, МВФ не требовал девальвации гривны для наполнения государственного бюджета во время визита миссии в Киев 4-10 сентября.

НБУ на 13 сентября установил курс на уровне 41,27 грн/доллар. За последний месяц курс практически не изменился.