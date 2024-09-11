МВФ не требует ослабить курс гривны: итоги переговоров

Международный валютный фонд не требует девальвации гривны для наполнения государственного бюджета. Теоретически ослабление курса могло бы увеличить доходы.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Повышение налогов и ослабление гривны: о чем Украина (не)договорилась с МВФ ".

Сейчас обсуждать вопрос возможной девальвации оснований нет, сказал собеседник издания. Он отметил, что одной из главных задач в меморандуме определено сдерживание инфляции и обеспечение стабильности валютного рынка.

"Это наиболее адекватный ответ на все спекуляции вокруг курса", – сказал источник.

Миссия МВФ

Напомним, миссия МВФ работала в Киеве с 4 по 10 сентября и достигла договоренностей с Киевом по пятому пересмотру программы на 15,6 млрд долларов.

Перед началом работы миссии агентство Bloomberg, сообщало, что МВФ будет подталкивать Киев к более быстрой девальвации гривны и смягчению денежно-кредитной политики. Эти шаги направлены на то, чтобы раздуть бюджетные доходы Украины в гривне и сделать заимствования для Министерства финансов более дешевыми.

По итогам работы миссии в МВФ заявили, что "обменный курс должен продолжать действовать как амортизатор и подстраиваться под рыночные основы, тем самым помогая защитить внешнюю стабильность". Также в МВФ отметили, что денежно-кредитной политика остается адекватной и соответствующей достижению целевого показателя инфляции в среднесрочной перспективе.

Кроме того, глава НБУ Андрей Пышный сказал, что политика НБУ в сочетании с управляемой гибкостью и далее будет предотвращать чрезмерные колебания и потерю контроля за инфляционными и курсовыми ожиданиями.