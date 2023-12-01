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Доллар подешевел после решения НБУ отменить ограничения на продажу валюты

Украина, Пятница 01 декабря 2023 11:30
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Доллар подешевел после решения НБУ отменить ограничения на продажу валюты Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает снижаться. Решение НБУ отменить ограничения на продажу валюты банками может привести к тому, что наличный курс и официальный сблизятся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 1 декабря средний курс доллара в Украине упал на 5 копеек до 37,50 гривен, курс евро упал на 15 копеек до 40,85 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,00 гривен, евро по 40,15 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 36,41 -36,43 (покупка-продажа) - рост на 7 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара. Доллар подешевел после роста в течение четырех дней подряд. Официальный курс на 1 декабря 2023 года установлен на таком уровне: 36,3535 гривен за 1 доллар (-0,0217 грн). Курс евро составит 39,7235 гривен за 1 евро (-0,2347 грн).

Решение НБУ

Национальный банк Украины с 1 декабря 2023 года снял все ограничения для банков и небанковских финучреждений на объемы возможной продажи ими наличной иностранной валюты населению.

Как отметил глава НБУ Андрей Пышный, это важно, поскольку де-факто наличие таких ограничений - это одна из причин множественности обменных курсов. "Соответственно, снимая их, мы имеем основания ожидать, что это позволит нам удерживать на минимальном уровне разницу между курсами: наличным и безналичным", - сказал он.

Ранее банки могли продавать валюту в объеме ранее купленной у населения. Также банки могли продавать гражданами на 50 тысяч гривен в месяц безналичной валюты и на 200 тысяч гривен на трехмесячный депозит (с последующей конвертацией).

Теперь же банки смогут покупать валюту на межбанке у НБУ по более низкому курсу и продавать ее на наличном рынке.

Не исключено, что НБУ сейчас несколько отпустит курс на межбанке и официальный курс доллара пойдет вверх.

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