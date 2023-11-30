Доллар подешевел после четырехдневного роста: НБУ установил курс на 1 декабря

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара. Доллар подешевел после роста в течение четырех дней подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 1 декабря 2023 года установлен на таком уровне: 36,3535 гривен за 1 доллар (-0,0217 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 39,7235 гривен за 1 евро (-0,2347 грн).

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На межбанке сегодня курс упал на 4 копейки до 36,34-36,36 грн/доллар (покупка-продажа).

udinform.com

На наличном рынке курс упал на 5 копеек до 37,55 гривен за доллар.

Прогноз курса

В декабре 2023 года на наличном рынке курсовые колебания ожидаются в диапазоне 37-38 грн/доллар и 39-41 грн/евро.

Как отметил Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, текущие колебания (ежедневные) и разница между курсами покупки и продажи на наличном рынке будут в приемлемых пределах 0,3-0,5 грн. Ожидается увеличение предложения на наличном рынке.

В то же время, на межбанковском рынке курсовые колебания могут быть в достаточно широком коридоре: 36-38 грн/доллар и 39-41 грн/евро, текущие колебания сохранятся на уровне 0,2 грн, прогнозирует он.