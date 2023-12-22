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Доллар подешевел после двухнедельного роста: НБУ установил курс на 25 декабря

Фото: курс доллара упал на 4 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара. До этого валюта дорожала две недели подряд, обновляя максимумы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 25 декабря 2023 года установлен на таком уровне: 37,5525  гривен за 1 доллар (-0,0439 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 41,3753 гривен за 1 евро (+0,0907  грн). Это исторический максимум. Курс определяется котировками на международном рынке пары евро/доллар и не зависит от НБУ.

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс снизился на 13 копеек до 37,46-37,49 грн/доллар (покупка-продажа).

udinform.com

На наличном рынке курс упал на 5 копеек до 38,20 гривен за доллар.

Комментарий НБУ

Как заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, рост спроса на валюту с середины ноября был ожидаемым для Национального банка Украины. Соответственно, НБУ начал отпускать курс.

Межбанковский курс является основой для курсообразования на наличном рынке с добавлением незначительной комиссии финучреждений.

Официальный курс доллара с начала декабря вырос на 1,20 гривен - с 36,35 до 37,55 гривен. С начала октября НБУ определяет курс по результатам торгов на межбанке. Наличный курс за это время вырос примерно на 80 копеек до 38,20 гривен.

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