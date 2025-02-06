Доллар подешевел: обменники выставили новые курсы валют

По состоянию на утро 6 февраля средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 41,80 гривен, курс евро вырос на 10 копеек до 43,65 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,30 гривен, евро по 42,95 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,57-41,62 грн/доллар (покупка-продажа) - на 1 копейку ниже по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар упал до минимума с середины декабря.

Официальный курс на 5 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,6584 гривен за 1 доллар (-0,0974 грн).

Это минимальный уровень с 16 декабря 2024 года (41,607 грн/доллар).

Официальный курс евро составит 43,4081 гривен за 1 евро (+0,2911 грн).

Ситуация на рынке

По данным НБУ, украинцы в январе 2025 года купили в банках 1,480 млрд долларов - рекордный за 12 лет объем валюты (в ноябре 2012 года - 1,523 млрд долларов).

За 2024 года рост объемов наличной валюты вне банков (бизнеса и населения) оценен НБУ в 16,5 млрд долларов. Это больше, чем в 2023 году - 11,7 млрд долларов.