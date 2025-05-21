Доллар подешевел: обменники обновили курсы валют
Курс доллара в обменных пунктах Украины немного снизился. Единая европейская валюта продолжает дорожать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 21 мая средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 41,65 гривен, курс евро вырос на 20 копеек до 47,30 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,15 гривен, евро по 46,50 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,48-41,51 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Официальный курс
НБУ снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подешевела.
Официальный курс на 21 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,4851 гривен за 1 доллар (-0,0909 грн).
Официальный курс евро составит 46,6521 гривен за 1 евро (-0,2041 грн).
Бюджетна декларація
Уряд України готує бюджетну декларацію на 2026-2028 роки, яка містить курс долара.
Наразі в проєкті бюджетної декларації такі цифри. Середній курс гривні до долара США:
- у 2025 році - 43,3 гривень (43,7 гривень - на грудень)
- у 2026 році - 44,7 гривень (44,8 гривень - на грудень)
- у 2027 році - 45,2 гривень (45,3 гривень - на грудень)
- у 2028 році - 45,6 гривень (45,8 гривень - на грудень).
очікування щодо курсу долара покращилися порівняно з бюджетною декларацією на 2025-2027 роки, затвердженою влітку 2024 року.
Минулого року уряд очікував зростання середнього курсу долара:
- у 2025 році до 45,0 гривень (45,6 гривень на грудень),
- у 2026 році до 46,5 гривень (45,9 гривень на грудень),
- у 2027 році до 46,4 гривень (46,2 гривень на грудень).
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