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НБУ снижает курс доллара второй день подряд

Украина, Понедельник 17 июня 2024 15:44
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НБУ снижает курс доллара второй день подряд Фото: курс доллара упал менее чем на 1 копейку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел менее чем на 1 копейку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 18 июня 2024 года установлен на таком уровне: 40,6485 гривен за 1 доллар (-0,0005 грн).

НБУ снижает курс доллара второй день подряд

bank.gov.ua

Курс евро составит 43,5366 гривен за 1 евро (+0,0584 грн).

НБУ снижает курс доллара второй день подряд

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 6 копеек до 40,63-40,65 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

НБУ снижает курс доллара второй день подряд

udinform.com

На наличном рынке курс доллара не изменился - 41,10 гривен.

Прогноз курса

Как сказал в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, на этой неделе рынок переведет дыхание после курсовых спринтов мая.

По его словам, девальвация гривны почти успокоится и будет приближаться к нулю, а курсовые изменения доллара будут происходить в достаточно узком диапазоне в 40-41 грн.

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