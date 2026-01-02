Доллар подешевел в обменниках на 4 копейки

По состоянию на утро 2 января средний курс продажи доллара в обменниках снизился на 4 копейки по сравнению с 1 января и составляет 42,51 гривны, при этом курс евро уменьшился на 7 копеек - до 50,03 гривны.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 41,93 гривны (-0,02 гривны по сравнению с курсом предыдущего рабочего дня), евро – по 49,35 гривны (-0,04 гривны).

На межбанке в результате торгов 1 января курс доллара находился на уровне 42,12 – 42,22 гривны за доллар (покупка-продажа), что на 8 копеек ниже закрытия торговой сессии 31 декабря. Курс евро на межбанке составил 49,42-49,53 гривен (курс покупки был ниже на 8-9 копеек по сравнению со значениями предыдущего дня).

Девальвация гривны в 2025 году

Официальный курс доллара в прошлом году вырос с 42,03 гривны (по состоянию на 1 января 2025 года) до 42,39 гривен (31 декабря). Таким образом, доллар подорожал на 36 копеек или на 0,9%. При этом, официальный курс евро вырос значительнее - на 14,1% или на 6,17 гривен (с 43,69 до 49,86 гривен).