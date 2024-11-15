Доллар подешевел, евро ускорил падение: обменники обновили курсы валют

По состоянию на утро 15 ноября средний курс продажи доллара в Украине упал на 10 копеек до 41,60 гривен, курс евро упал на 30 копеек до 44,10 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,10 гривен, евро по 43,40 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,20-41,23 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд.

Официальный курс на 15 ноября 2024 года установлен на таком уровне: 41,2446 гривен за 1 доллар (-0,0967 грн).

Официальный курс евро составит 43,4677 гривен за 1 евро (-0,4822 грн).

Обвал евро

Победа Дональда Трампа на выборах в США привела к обвалу курса евро к доллару. Евро упал до годового минимума, поскольку Трамп угрожает повышением тарифов, что может нанести новый удар по экономике еврозоны.

Банкиры не исключат, что курс евро упадет до паритета с долларом. Сейчас курс находится на уровне 1,05.

Падение курса евро делает экспорт более дешевым - хорошие новости для европейских автопроизводителей, промышленных предприятий. Это особенно позитивно для Германии, долгое время считавшаяся двигателем европейского экспорта.