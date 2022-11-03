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В НБУ ответили, изменится ли фиксированный курс гривны к доллару

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Украина, Четверг 03 ноября 2022 10:01
В НБУ ответили, изменится ли фиксированный курс гривны к доллару Фото: заместитель главы НБУ Сергей Николайчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк планирует продолжать политику фиксированного курса гривны по отношению к доллару. Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук заявил, что для изменения курса пока нет причин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службуНБУ .

"В настоящее время Национальный банк не видит потребностей в дополнительной курсовой корректировке. В то же время надлежащих предпосылок для возврата к плавающему курсу пока нет", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Николайчук сообщил, что решения по регулированию валютного рынка во время военного положения имеют целью обеспечить баланс между содействием экономической деятельности и предотвращению непроизводительного оттока капитала.

В частности, фиксация курса позволила удержать макроэкономическую стабильность и контролируемость ценовой ситуации, одновременно валютные ограничения - обеспечить критические потребности экономики без вреда для валютного рынка.

Напомним, с начала войны 24 февраля НБУ зафиксировал официальный курс гривны по отношению к доллару на уровне 29,25 гривен. НБУ девальвировал гривну на 25% с 21 июля до уровня 36,57 гривны за доллар.

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