ua ru
Пт, 04 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Доллар начал дешеветь: актуальные курсы валют в Украине на 4 ноября

Новина українською →
Украина, Пятница 04 ноября 2022 11:00
Доллар начал дешеветь: актуальные курсы валют в Украине на 4 ноября Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 4 ноября 2022 года, курс доллара в продаже снизился на 5 копеек до 40,40 гривен за доллар. Курс евро упал на 20 копеек до 39,65 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 39,65 грн (39,70 - 3 ноября)
  • продажа - 40,40 грн (40,45 - 3 ноября) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 38,50 грн (38,65 - 3 ноября),
  • продажа - 39,45 грн (39,65 - 3 ноября) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 7,90 грн (7,90 - 3 ноября),
  • продажа - 8,40 грн (88,40 - 3 ноября) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 4 ноября составляет 35,6288 гривен за евро (-0,5906 грн).

Доллар начал дешеветь: актуальные курсы валют в Украине на 4 ноября

Напомним, Национальный банк планирует продолжать политику фиксированного курса гривны по отношению к доллару. В НБУ заявили, что для изменения курса пока нет причин.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс НБУ
NEWS
При отключении света исчезает связь и интернет. Почему так происходит и что делать
При отключении света исчезает связь и интернет. Почему так происходит и что делать
DAILY
Что происходит в Кабмине Шмыгаля и зачем Зеленскому слияние министерств
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Что происходит в Кабмине Шмыгаля и зачем Зеленскому слияние министерств