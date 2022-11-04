Доллар начал дешеветь: актуальные курсы валют в Украине на 4 ноября
В обменных пунктах Украины сегодня, 4 ноября 2022 года, курс доллара в продаже снизился на 5 копеек до 40,40 гривен за доллар. Курс евро упал на 20 копеек до 39,65 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 39,65 грн (39,70 - 3 ноября)
- продажа - 40,40 грн (40,45 - 3 ноября) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 38,50 грн (38,65 - 3 ноября),
- продажа - 39,45 грн (39,65 - 3 ноября) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 7,90 грн (7,90 - 3 ноября),
- продажа - 8,40 грн (88,40 - 3 ноября) за злотый.
Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 4 ноября составляет 35,6288 гривен за евро (-0,5906 грн).
Напомним, Национальный банк планирует продолжать политику фиксированного курса гривны по отношению к доллару. В НБУ заявили, что для изменения курса пока нет причин.
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