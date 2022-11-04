Долар почав дешевшати: актуальні курси валют в Україні на 4 листопада
В обмінних пунктах України сьогодні, 4 листопада 2022 року, курс долара у продажу знизився на 5 копійок до 40,40 гривень за долар. Курс євро впав на 20 копійок до 39,65 гривні за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
- купівля – 39,65 грн (39,70 – 3 листопада)
- продаж – 40,40 грн (40,45 – 3 листопада) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля – 38,50 грн (38,65 – 3 листопада),
- продаж – 39,45 грн (39,65 – 3 листопада) за євро.
Середній курс злотого складає:
- купівля – 7,90 грн (7,90 – 3 листопада),
- продаж – 8,40 грн (88,40 – 3 листопада) за злотий.
Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 4 листопада становить 35,6288 грн за євро (-0,5906 грн).
Нагадаємо, Національний банк планує продовжувати політику фіксованого курсу гривні щодо долара. У НБУ заявили, що для зміни курсу наразі немає причин.
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