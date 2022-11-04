Долар почав дешевшати: актуальні курси валют в Україні на 4 листопада

В обмінних пунктах України сьогодні, 4 листопада 2022 року, курс долара у продажу знизився на 5 копійок до 40,40 гривень за долар. Курс євро впав на 20 копійок до 39,65 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає: купівля – 39,65 грн (39,70 – 3 листопада)

продаж – 40,40 грн (40,45 – 3 листопада) за долар. Середній курс євро становить: купівля – 38,50 грн (38,65 – 3 листопада),

продаж – 39,45 грн (39,65 – 3 листопада) за євро. Середній курс злотого складає: купівля – 7,90 грн (7,90 – 3 листопада),

продаж – 8,40 грн (88,40 – 3 листопада) за злотий. Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 4 листопада становить 35,6288 грн за євро (-0,5906 грн).