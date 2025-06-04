Доллар пошел вниз: обменники обновили курсы валют

Курс доллара в обменных пунктах Украины перешел к снижению. Единая европейская валюта также подешевела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 4 июня средний курс продажи доллара в Украине упал на 10 копеек до 41,70 гривен, курс евро упал на 15 копеек до 47,65 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,20 гривен, евро по 46,85 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,52-41,57 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд, но рост замедлился.
Официальный курс на 4 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,6385 гривен за 1 доллар (+0,0201 грн).
Официальный курс евро составит 47,4263 гривен за 1 евро (-0,0769 грн).
Агентство S&P Global снизило рейтинг выпуска облигаций Украины, привязанных к ВВП, с CC до D (дефолт).
Это произошло после того, как Украина пропустила платеж в размере 665 млн долларов по своим ценным бумагам, который должен был быть произведен 2 июня 2025 года.
После реструктуризации в прошлом году международные агентства снизили рейтинги Украины до уровня "ограниченный дефолт". Этот рейтинг сейчас никак не влияет на Украину, поскольку Киев пока не планирует выходить на рынок для привлечения коммерческого долга.
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