Доллар пошел вниз: обменники обновили курсы валют

По состоянию на утро 4 июня средний курс продажи доллара в Украине упал на 10 копеек до 41,70 гривен, курс евро упал на 15 копеек до 47,65 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,20 гривен, евро по 46,85 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,52-41,57 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд, но рост замедлился.

Официальный курс на 4 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,6385 гривен за 1 доллар (+0,0201 грн).

Официальный курс евро составит 47,4263 гривен за 1 евро (-0,0769 грн).