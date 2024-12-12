Меры правительства и НБУ помогли вернуть в Украину миллиарды долларов экспортной выручки
Меры правительства на Национального банка помогли увеличить поступление валютной выручки от экспорта. Прежде всего это касается аграрного сектора.
Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг на Youtube.
"Результаты оперативные по состоянию на настоящий момент. Январь-ноябрь: объем экспортной выручки вырос на 8 млрд долларов, то есть на 21% больше, чем за соответствующий период прошлого года. И это при том, что экспортные цены на основные наши позиции были ниже, чем в прошлом году", - сказал он.
По его словам, меры, которые целенаправленно принимали правительство и НБУ, дают о себе знать.
Как отметил заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий, за 11 месяцев объем валютной выручки составил 44,2 млрд долларов, а год назад - 36,3 млрд долларов.
"Львиный вклад сделал аграрный сектор", - сказал он.
По его словам, выручка от зерна и масличных выросла за 11 месяцев с 7,9 млрд долларов до 14,1 млрд долларов.
Гелетий напомнил, что с 1 декабря начал действовать механизм экспортного обеспечения для аграрного экспорта. Для НБУ это крайне важно, поскольку влияет на объем валюты на рынке.
Напомним, в марте заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий заявил, что меры по возврату валютной выручки из-за рубежа экспортерами аграрной продукции привело к тому, что она выросла на сотни миллионов долларов в месяц.
Национальный банк Украины уменьшил с ноября 2023 года срок возврата валютной выручки для экспортеров аграрной продукции в два раза - со 180 до 90 дней.