Доллар пошел вниз: курс НБУ на 30 июля и чего ждать от валют в августе

Главное:

НБУ снизил официальный курс доллара до 44,87 грн.

Евро подорожал до 51,08 грн.

В августе курс доллара ожидается в пределах 44,7–45,7 грн, евро – 51,0–52,5 грн.

Резких скачков курса в августе не должно быть.

Курс валют НБУ

НБУ установил на четверг, 30 июля, официальный курс доллара на уровне 44,87 грн, что на 5 копеек меньше, чем в среду, 29 июля. Тогда американская валюта обошлась в 44,92 грн.

В то же время, официальный курс евро после кратковременной паузы вернулся к росту. На 30 июля он составляет 51,08 грн, тогда как в среду европейская валюта стоила 50,06 грн. Таким образом, она подорожала на 2 копейки.

Фото: официальный курс валют НБУ на 30 июля (Инфографика РБК-Украина)

Прогноз курса доллара и евро на август

В августе валютный рынок будет преимущественно двигаться в фарватере июльских тенденций, а при базовом сценарии резких и неконтролируемых курсовых скачков не ожидается. Об этом заявил вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов.

По его прогнозу, за последний месяц лета курсовые показатели будут находиться в следующих пределах:

доллар: 44,7–45,7 грн;

44,7–45,7 грн; евро: 51,0–52,50 грн.

Более широкий коридор для европейской валюты эксперт объяснил ее зависимостью от мирового соотношения пары евро-доллар (ожидается на уровне 1,14–1,16).

По словам банкира, главными стабилизирующими факторами остаются ритмичная международная финансовая помощь, значительные резервы и интервенции Нацбанка, объем которых в августе может составить около 3,5–4 млрд долларов.