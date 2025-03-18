Доллар пошел вверх: свежий курс в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины перешел к росту. Единая европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 18 марта средний курс продажи доллара в Украине вырос на 10 копеек до 41,80 гривен, курс евро вырос на 20 копеек до 45,50 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,30 гривен, евро по 44,80 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,55-41,58 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд.

Официальный курс на 18 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,4395 гривен за 1 доллар (-0,0703 грн).

Официальный курс евро составит 45,1649 гривен за 1 евро (-0,0642 грн).

Прогноз курса

Финансовые аналитики, банкиры и население ожидают роста курса доллара в течение ближайшего года. Прогнозы находятся в диапазоне 44-45,3 грн/доллар.

По информации НБУ, финансовые аналитики в феврале 2025 года ухудшили прогноз по курс доллара в течение следующих 12 месяцев до 45,27 грн/доллар. В январе они ждали курс 45,19 грн/доллар.

В тоже время девальвационные ожидания населения в феврале несколько улучшились - до 44,01 грн/доллар по сравнению с 44,53 грн/доллар в январе.