Финансовые аналитики ухудшили прогноз по курсу доллара на ближайший год

Финансовые аналитики, банкиры и население ожидают роста курса доллара в течение ближайшего года. Прогнозы находятся в диапазоне 44-45,3 грн/доллар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте НБУ .

По информации НБУ, финансовые аналитики в феврале 2025 года ухудшили прогноз по курс доллара в течение следующих 12 месяцев до 45,27 грн/доллар. В январе они ждали курс 45,19 грн/доллар.

В тоже время девальвационные ожидания населения в феврале несколько улучшились - до 44,01 грн/доллар по сравнению с 44,53 грн/доллар в январе.

Банкиры в январе ожидали, что куру доллара поднимется до 45,31 гривен. Предыдущий прогноз за октябрь прошлого года - 44,92 грн/доллар.

Руководители предприятий прогнозируют курс 44,42 грн/доллар (прогноз за ноябрь 2024 года).

Курс доллара

Напомним, официальный курс доллара за 2024 год вырос на 10,7% до 42,03 гривен. Курс продолжил рост в начале 2025 года и 13 января достиг максимума 42,28 гривен. Затем курс начал снижаться. В итоге в конце февраля снизился - до 41,51 грн/доллар. В марте также наблюдается тенденция к снижению курса доллара. Минимум был 10 января - 41,21 грн/доллар.

Наличный курс в январе 2025 года превысил уровень 43 гривны, однако затем упал ниже 42 гривен. В феврале курс упал до 41,85 гривен, а в начале марта снижение курса продолжилось.

В госбюджет на 2025 год заложен средний курс на уровне 45 грн/доллар и 45,6 на декабрь. Однако этой показатель не является ни ориентиром, ни прогнозом для НБУ, который в Украине отвечает за валютно-курсовую политику.