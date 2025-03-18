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Долар пішов угору: свіжий курс в обмінниках

Україна, Вівторок 18 березня 2025 10:00
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Долар пішов угору: свіжий курс в обмінниках Фото: курс долара зріс на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України перейшов до зростання. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 18 березня середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 копійок до 41,80 гривень, курс євро зріс на 20 копійок до 45,50 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,30 гривень, євро - по 44,80 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,55-41,58 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на копійок порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України(НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль.

Офіційний курс на 18 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4395 гривень за 1 долар (-0,0703 грн).

Офіційний курс євро складе 45,1649 гривень за 1 євро (-0,0642 грн).

Прогноз курсу

Фінансові аналітики, банкіри та населення очікують зростання курсу долара протягом найближчого року. Прогнози перебувають у діапазоні 44-45,3 грн/долар.

За інформацією НБУ, фінансові аналітики в лютому 2025 року погіршили прогноз щодо курсу долара протягом наступних 12 місяців до 45,27 грн/долар. У січні вони чекали на курс 45,19 грн/долар.

Водночас девальваційні очікування населення в лютому дещо покращилися - до 44,01 грн/долар порівняно з 44,53 грн/долар у січні.

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