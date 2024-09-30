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Доллар пошел вверх: обменники выставили новые курсы валют в начале недели

Фото: курс доллара вырос на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины перешел к росту. Единая европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 30 сентября средний курс продажи доллара в Украине вырос на 10 копеек до 41,55 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 46,45 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,05 гривен, евро по 45,75 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,16-41,19 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет третий день подряд.

Официальный курс на 30 сентября 2024 года установлен на таком уровне: 41,1664 гривен за 1 доллар (-0,0421 грн).

Курс евро составит 45,9541 гривен за 1 евро (-0,0057 грн).

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, в первую неделю октября коренных изменений на валютном рынке не произойдет.

По его словам, как и раньше, курсовые показатели будут зависеть от режима "управляемой гибкости", а именно от участия НБУ.

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