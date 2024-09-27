НБУ снижает курс доллара третий день подряд

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет третий день подряд и почти не изменился за месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 30 сентября 2024 года установлен на таком уровне: 41,1664 гривен за 1 доллар (-0,0421 грн).

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Курс евро составит 45,9541 гривен за 1 евро (-0,0057 грн).

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На межбанке сегодня курс упал на 3 копейки до 41,14-41,17 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 10 копеек до 41,40 гривен.

Курс доллара в сентябре

В итоге за сентябрь курс доллара практически не изменился (упал на 0,1%), хотя в начале осени в рыночных условиях он почти всегда рос. С начала 2024 года курс доллара вырос на 8,4% (с 37,98 грн/доллар на 31 декабря 2023 года).

Аналогично в августе курс также был стабильным - вырос на 0,4% до 41,19 грн/доллар.

НБУ держит курс доллара неизменным с 20-х чисел июля, когда он поднялся до исторического максимума 41,49 грн/доллар. Тогда в НБУ заявили, что скачок курса доллара уже угрожает ценовой стабильности, и приостановили девальвацию.

НБУ намерен и далее ориентироваться на уровень инфляции в своей политике курсообразования. Поскольку инфляция ускорилась, значительного роста курса доллара в ближайшие месяцы не ожидается.