Доллар пошел вверх: обменники обновили курсы валют

Курс доллара в обменных пунктах Украины вырос вслед за ростом на межбанке. Единая европейская валюта также подешевела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 10 июня средний курс продажи доллара в Украине вырос на 10 копеек до 41,70 гривен, курс евро вырос на 10 копеек до 47,75 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,20 гривен, евро по 46,95 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,53-41,57 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения в течение трех дней подряд.
Официальный курс на 10 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,4919 гривен за 1 доллар (+0,0901 грн).
Официальный курс евро составит 47,3713 гривен за 1 евро (+0,0987 грн).
Как отмечают аналитики инвесткомпании ICU, НБУ не будет спешить отказываться от политики крепкой гривны в ближайшие месяцы
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