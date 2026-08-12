Доллар пошел на убыль: курс НБУ на 13 августа и почему может вырасти спрос на валюту

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Официальный курс доллара на 13 августа составил 44,71 грн.

Американская валюта подешевела на 15 копеек в день.

Курс евро установлен на уровне 51,61 грн.

Евро снизился на 14 копеек по сравнению с 12 августа.

Расширение возможностей покупки валюты может повысить спрос на нее в первые недели и месяцы после изменения правил.

По прогнозу аналитика, после удовлетворения отложенного спроса объемы безналичной покупки валюты могут вернуться на прежние уровни.

Курс валют НБУ

НБУ установил на 13 августа официальный курс доллара на уровне 44,71 грн. По сравнению с 12 августа американская валюта подешевела на 15 копеек – накануне курс составил 44,86 грн.

Евро НБУ установил на уровне 51,61 грн. За день европейская валюта снизилась на 14 копеек – 12 августа ее официальный курс составил 51,75 грн.

Фото: официальный курс валют НБУ на 13 августа (Инфографика РБК-Украина)

Как изменение валютных ограничений может повлиять на спрос

С 11 августа НБУ увеличил месячный предел на покупку безналичной иностранной валюты для граждан с 50 тыс. до 200 тыс. грн. В рамках этой суммы украинцы могут покупать безналичные банковские металлы и ценные бумаги иностранных эмитентов.

Кроме того, регулятор расширил лимиты на снятие наличных денег, расчеты за рубежом и отдельные валютные переводы.

Как отметил в комментарии РБК-Украина аналитик инвестгруппы ICU Михаил Демкив, новые правила упрощают сделки с иностранной валютой, поскольку части граждан больше не придется использовать несколько банковских карт или другие способы для проведения необходимых операций.

''В определенной степени ослабление валютных ограничений сделает проще покупку валюты или расчеты за границей, убрав из операции лишние шаги'', – отметил эксперт.

В то же время, после введения новых правил может возрасти спрос на иностранную валюту. Демкив ожидает, что наиболее заметным этот эффект будет в течение первых недель или месяцев.

''Но стоит ожидать и роста спроса на валюту, особенно в первые недели или месяцы после 11 августа. Ведь сама возможность к покупке валюты даже психологически подтолкнет людей к этому”, – объяснил аналитик.

По его словам, речь идет прежде всего об отложенном спросе. После того, как часть населения воспользуется расширенными возможностями для покупки иностранной валюты, этот эффект должен постепенно ослабиться.

''Со временем, когда этот ''навес'' гривны снизится, объемы безналичной покупки валюты населения вернутся к прежним уровням. Очевидно, на это и рассчитывает Нацбанк, прогнозируя объем резервов на уровне почти 70 млрд долларов в конце 2026 года'', – считает Демкив.