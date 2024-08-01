Доллар пошел вверх: курсы в обменных пунктах на 1 августа

По состоянию на утро 1 августа средний курс продажи доллара в Украине вырос на 15 копеек до 41,45 гривен, курс евро вырос на 15 копеек до 45,00 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,95 гривен, евро по 44,30 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,10-41,14 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 8 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет уже восьмой банковский день подряд.

Официальный курс на 1 августа 2024 года установлен на таком уровне: 41,0063 гривен за 1 доллар (-0,0228 грн). Курс евро составит 44,4016 гривен за 1 евро (-0,0165 грн).

Ситуация на рынке

Данные НБУ показали рост интервенций центробанка на межбанковском валютном рынке в июле 2024 года.

НБУ в июле 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 3,316 млрд долларов, что на 11,1% больше, чем в июне. Объем интервенций оказался максимальным с начала года. С начала года НБУ продал на межбанке 17,486 млрд долларов.

С помощью интервенций НБУ балансирует ситуацию на рынке, покрывая структурный дефицит валюты.