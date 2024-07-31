Доллар дешевеет восьмой день подряд: НБУ установил курс на 1 августа

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет уже восьмой банковский день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 1 августа 2024 года установлен на таком уровне: 41,0063 гривен за 1 доллар (-0,0228 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 44,4016 гривен за 1 евро (-0,0165 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 3 копейки до 41,03-41,06 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара не изменился - 41,30 гривен.

Ситуация на рынке

Курс доллара рос в течение июля, неоднократно обновляя рекорды. Максимум был достигнут 22 июля - 41,49 грн/доллар, после чего НБУ заявил, что ситуация угрожает ценовой стабильности, и начал снижать курс доллара.

В итоге за июль официальный курс вырос на 49 копеек (на 2,1%). С начала года курс вырос на 3,04 гривны или на 8,0% (с 37,98 грн/доллар на 31 декабря 2023 года).