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НБУ увеличил продажу валюты из резервов до максимума в этом году

Украина, Четверг 01 августа 2024 08:20
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НБУ увеличил продажу валюты из резервов до максимума в этом году Фото: НБУ продал в июле 3,3 млрд долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины в июле 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 3,316 млрд долларов, что на 11,1% больше, чем в июне (2,986 млрд долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Объем интервенций оказался максимальным с начала года.

НБУ увеличил продажу валюты из резервов до максимума в этом году

С начала года НБУ продал на межбанке 17,486 млрд долларов.

НБУ увеличил продажу валюты из резервов до максимума в этом году

В июне Украина получила транш на 2,2 млрд долларов от Международного валютного фонда. Таким образом, с начала года помощь достигла 16 млрд долларов.

В итоге расходы НБУ на поддержание курса гривны были больше, чем помощь Киеву. Однако в ближайшие дни поступит транш от США на 3,9 млрд долларов, что перекроет объем интервенций.

Однако в июле международные резервы Украины снова сократятся.

Курс доллара в июле

Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком. НБУ реагирует на ситуацию на рынке, снижая или поднимая курс интервенций. По итогам торгов центробанк устанавливает официальный курс.

Курс доллара активно рос в течение июля, неоднократно обновляя исторический максимум. Рекорд был зафиксирован 22 июля - 41,49 грн/доллар. После этого НБУ решил изменить подход к интервенциям на межбанке и начал снижать курс доллара.

В итоге курс доллара за июль вырос на 49 копеек (на 2,1%) до 41,02 грн/доллар. С начала года доллар подорожал на 8% (на 3,04 гривны).

НБУ увеличил продажу валюты из резервов до максимума в этом году

Наличный курс полностью зависит от межбанка. В итоге курс на наличном рынке за июль вырос на 50 копеек до 41,30 грн/доллар. При этом в 20-х числах курс достигал уровня 42 гривны.

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