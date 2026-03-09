Доллар подскочил до нового максимума: курс на 10 марта и как не проиграть на покупке валют

Главное:

Новый рекорд доллара: Нацбанк установил курс на завтра на уровне 43,89 грн (+17 коп.), что является очередным историческим максимумом. Евро также подорожало - до 50,71 грн.

Нацбанк установил курс на завтра на уровне 43,89 грн (+17 коп.), что является очередным историческим максимумом. Евро также подорожало - до 50,71 грн. Стратегия "трех купок": Эксперт советует не "бегать" между валютами, а разделить сбережения: 40% в гривне (ОВГЗ), 30% в долларах и 30% в евро. Это обеспечит баланс активов при любых условиях.

Эксперт советует не "бегать" между валютами, а разделить сбережения: 40% в гривне (ОВГЗ), 30% в долларах и 30% в евро. Это обеспечит баланс активов при любых условиях. Прогноз до конца года: Большинство аналитиков ожидают, что курс доллара составит около 44-45 гривен.

Большинство аналитиков ожидают, что курс доллара составит около 44-45 гривен. Непредсказуемость евро: Спрогнозировать курс евро почти невозможно, поскольку он зависит от глобальной геополитики и мирового соотношения евро к доллару.

Курс валют НБУ

Нацбанк снова повысил курс доллара до рекордного показателя. На прошлой неделе официальный курс три дня подряд был на максимальной границе, впрочем под конец недели валюта откатилась назад.

Сегодня же НБУ установил очередной рекорд - курс на завтра составит 43,89 (+17 коп). Евро также выросло на 17 копеек - до 50,71 гривны.

Фото: курс валют на 10 марта (инфографика РБК-Украина)

Как не проиграть на курсе валют?

Как пояснил в комментарии РБК-Украина основатель и президент инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак, попытки рядового украинца заработать на колебаниях курса - это ошибочный подход, который обычно приводит к потерям.

По словам эксперта, статистика свидетельствует: физические лица чаще всего покупают валюту, когда она уже подорожала, а продают - когда курс упал. В таких случаях выигрывают только крупные банки.

Стратегия "трех купок"

Чтобы не попадать в ловушки рынка, финансист советует заранее разделить свои активы на три части и не переводить деньги из одной в другую:

40% - в гривне (можно вложить в ОВГЗ);

30% - в долларах (депозит или наличные для небольших сумм);

30% - в евро.

Такое распределение позволяет сбалансировать состояние активов при любых рыночных условиях и спокойно наблюдать за ситуацией со стороны.

Прогнозы до конца года

Козак отмечает, что Национальный банк знает будущие показатели, но не обнародует свои прогнозы. Однако большинство экспертов, опираясь на макроэкономические данные, сходятся во мнении, что в конце года курс доллара составит примерно 44-45 гривен.

Это будет означать небольшое падение гривны относительно американской валюты.

Что будет с евро?

Спрогнозировать курс евро практически невозможно, говорит Козак. Его стоимость в Украине зависит не только от гривны, но и от мирового соотношения евро к доллару, на которое влияет большая геополитика.

Недавно это соотношение изменилось с 1,20 до 1,15, и в дальнейшем евро может как вырасти, так и упасть относительно обеих валют.

Поэтому, вместо попыток "угадать" выгодный момент для обмена, эксперт советует держать средства в разных валютах одновременно. Это поможет сохранить сбережения независимо от того, что будет происходить на рынке.