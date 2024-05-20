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НБУ резко повысил курс доллара, евро превысил отметку 43 гривны

Украина, Понедельник 20 мая 2024 15:44
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НБУ резко повысил курс доллара, евро превысил отметку 43 гривны Фото: курс доллара вырос на 24 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Курс евро обновил исторический максимум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 21 мая 2024 года установлен на таком уровне: 39,665 гривен за 1 доллар (+0,2378 грн).

НБУ резко повысил курс доллара, евро превысил отметку 43 гривны

bank.gov.ua

Курс евро составит 43,0802 гривен за 1 евро (+0,3253 грн). Это исторический максимум. Предыдущий был установлен 16 мая - 42,8501.

НБУ резко повысил курс доллара, евро превысил отметку 43 гривны

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 20 копеек до 39,67-39,69 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

НБУ резко повысил курс доллара, евро превысил отметку 43 гривны

udinform.com

На наличном рынке курс доллар вырос на 10 копеек до 40,00 грн/доллар.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, в течение недели с 20 по 26 мая ситуация на валютном рынке будет спокойной.

Банкир ожидает, что курсовые показатели межбанка по-прежнему лягут в основу курсов на наличном рынке, а периоды медленного снижения/роста курсов будут менять друг друга.

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