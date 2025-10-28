ua en ru
Вт, 28 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Доллар падает в цене на фоне визита Трампа в страны Азии

Вторник 28 октября 2025 12:29
UA EN RU
Доллар падает в цене на фоне визита Трампа в страны Азии Фото: доллар падает в цене на фоне визита Трампа в страны Азии (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Доллар на мировых биржах падает накануне визита президента США Дональда Трампа в страны Азии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

При этом японская иена укрепилась более чем на 0,6% до 151,855 за доллар в преддверии заседания Банка Японии на этой неделе, на котором, как ожидается, центральный банк сохранит ставки на прежнем уровне.

Комментарии министра финансов США Скотта Бессента также привели к росту иены, поскольку во время встречи с японским коллегой Сацуки Катаямой он призвал к "разумной денежно-кредитной политике".

Инвесторы также оценивали встречу Трампа с новым премьер-министром Японии Санаэ Такаити в Токио, где он приветствовал ее обещание ускорить наращивание военной мощи и подписал соглашения о торговле и редкоземельных металлах.

Инвесторы опасаются, что любая реальная сделка между Китаем и США может принести гораздо меньше поводов для празднования.

В центре внимания будет встреча Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина в Южной Корее в четверг. По данным аналитиков, если если двум лидерам удастся достичь конкретного прогресса, этого может быть достаточно, чтобы удовлетворить рынки на данный момент, поскольку инвесторы ищут положительных моментов.

Ожидания, связанные с итогами торговых переговоров и ожидаемым снижением ставки Федеральной резервной системой на 25 базисных пунктов, поставили доллар в невыгодное положение.

Во вторник евро достиг недельного максимума на отметке 1,1668 доллара, тогда как фунт стерлингов торговался по 1,3368 доллара, увеличившись за день на 0,25%.

Ранее сообщалось, что курс доллара в обменных пунктах Украины 28 октября увеличился на 2 копейки, а евро подорожало на 9 копеек.

По состоянию на утро 28 октября средний курс продажи доллара вырос составил 42,34 гривны, а курс евро увеличился до 49,43 гривны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара
Новости
"Фламинго" и "Рута" уже применены в бою. Украина готовит серьезные пуски, - Зеленский
"Фламинго" и "Рута" уже применены в бою. Украина готовит серьезные пуски, - Зеленский
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию