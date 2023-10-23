Мировые рынки нервничают из-за геополитики и ставок, инвесторы фокусируются на валютных ОВГЗ

Недельный обзор финансовых рынков от главы департамента корпоративного анализа группы ICU Александра Мартыненко для РБК-Украина.

Рынки продолжают нервничать из-за угрозы эскалации конфликта вокруг сектора Газа. Хотя США и их союзники сейчас делают все возможное, чтобы эта эскалация не состоялась, ситуация остается крайне неопределенной. При каждом геополитическом обострении на Ближнем Востоке нефть оказывается в центре рыночных страхов.

Ситуация на нефтяном рынке особенно хрупка сейчас, когда против российской нефти действуют западные санкции, а ключевой мировой нефтяной экспортер Саудовская Аравия с помощью той же россии пытается подтолкнуть цены на нефть вверх из-за ограничения предложения. Другой ключевой экспортер нефти, подсанкционный Иран, только начал наращивать объемы своих поставок, и его возможное дальнейшее вовлечение в конфликт пугает инвесторов. Так, определенную панику привели к призыву Ирана к мусульманскому миру устроить эмбарго поставок нефти в Израиль, хотя тот играет очень незначительную роль на нефтяном рынке.

Так что с начала атак ХАМАС на Израиль цены на нефть выросли уже на 9% до $92 за баррель и могут пойти дальше вверх при любом обострении. А это уже снова больше угрожает западным экономикам рецессией. Еще один признак большего страха инвесторов перед ближайшим будущим – это усиление их интереса к драгоценным металлам. За прошедшую неделю цены на золото выросли на 3%, а с начала конфликта – на 8% до $1980 за унцию.

В то же время на рынках акций и облигаций воцарилось огорчение. Сильные макроэкономические данные из США, особенно лучше ожидания роста розничных продаж в сентябре и неожиданно малые объемы заявлений на пособие по безработице, заставили участников рынка облигаций в очередной раз пересмотреть свои долгосрочные оценки будущих ставок ФРС в более высокую сторону. Как следствие, доходности американских казначейских десятилетних облигаций в течение недели уже пересекали 5% - самый высокий уровень с июня 2007 года, а за неделю прыгнули на 30 базисных пунктов до 4,91% - самый большой недельный рост с апреля. Этому также способствовали и комментарии главы ФРС Пауэлла, который, несмотря на заверения об осторожности политики центрального банка, намекнул, что вопрос дальнейшего повышения ставок остается открытым.

Высокая доходность казначейских облигаций повышает их привлекательность и подрывает позиции конкурентных рыночных активов, особенно акций. За прошедшую неделю ведущие фондовые индексы снизились больше всего с середины сентября, S&P 500 и Nasdaq Composite потеряли 2,4% и 3,2% соответственно.

Разворачивается и сезон корпоративной финансовой отчетности за 3 квартал, и в целом отчеты компаний пока показывают приличные результаты. Впрочем, плохие новости от флагманов техносектора, Nvidia и Tesla, сумели нанести дополнительный ущерб индексам из-за своего большого веса в них. И если для Nvidia болезненным стало обнародование планов США все больше ограничивать экспорт микросхем в Китай, то Tesla расстроила инвесторов недостаточно сильным финансовым отчетом.

Негативные глобальные тренды давили и на украинские еврооблигации. Кроме этого, инвесторы продолжают ожидать большей определенности в планах США по дальнейшей помощи Украине. По итогам прошлой недели цены еврооблигаций потеряли в среднем 5%, снизившись до 23-31 центов за доллар. ВВП-варранты подешевели на 4% ниже 41 цента за доллар условного номинала.

Валютный рынок Украины оставался в относительном покое, правда, ценой увеличения валютных продаж НБУ на 28% по сравнению с прошлой неделей – до $735 млн. Официальный курс гривны по отношению к доллару США незначительно ослаб, приблизившись к уровню, существовавшему на момент перехода к гибкому курсообразованию. В то же время наличный курс в системно важных банках в среднем претерпел незначительные изменения и сместился на 37,4-38,1/$.

Большая осторожность инвесторов к национальной валюте отразилась на внутреннем долговом рынке, где на прошлой неделе они сосредоточились на валютных ОВПИ как реинвестируя полученные в начале месяца погашения, так и уменьшая гривневые риски. Объем торгов валютными бумагами во второй раз подряд превысил объем сделок по гривневым облигациям, на этот раз на 56%.