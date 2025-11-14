Доллар падает, евро растет: новые курсы в обменниках

По состоянию на утро 14 ноября средний курс продажи доллара понизился на 1 копейку по сравнению с 13 ноября и составляет 42,26 гривны, курс евро повысился на 8 копеек до 49,24 гривны.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 41,72 гривны (-0,03), евро – по 48,61 гривны (+0,07).

К закрытию межбанка 13 ноября курс доллара курс находился на уровне 41,94–41,97 грн/доллар (покупка-продажа) – по сравнению с закрытием 12 ноября снижение составило 13 копеек.

По данным Европейского центрального банка (ЕЦБ), за период со 2 января по 13 ноября 2025 года курс евро продемонстрировал рост по отношению к доллару США. Единая европейская валюта подорожала на 13 центов. На 12 ноября ЕЦБ установил курс евро на уровне 1,16 доллара, тогда как второго января за 1 евро стоил 1,03 доллара.

Официальный курс

Национальный банк Украины повысил курс доллара на 14 ноября по сравнению с 13 ноября на 3 копейки – до 42,0641. Курс евро, в свою очередь, повысился на 23 копейки. На 14 ноября стоимость единой европейской валюты установлена на уровне 48,8827 гривны.

С начала года курс доллара повысился на 4 копейки. 1 января 2025 года американская валюта стоила 42,02 гривны. При этом с 1 ноября курс доллара повысился на 9 копеек. В начале месяца его стоимость составляла 41,97 гривны.