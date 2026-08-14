ua en ru
Пт, 14 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Доллар опустился еще ниже: ''свежий'' курс валют в банках и обменниках на 14 августа

10:00 14.08.2026 Пт
3 мин
В каких банках сейчас самые выгодные курсы?
aimg Анастасия Мацепа
Доллар опустился еще ниже: ''свежий'' курс валют в банках и обменниках на 14 августа Фото: банки и обменники обновили курс валют на 14 августа (коллаж РБК-Украина)
Не жди перемен – готовься к ним! Фильтруй валютные колебания с РБК-Украина в Google

На утро 14 августа курс валют в банках и обменниках претерпел очередные незначительные изменения. Доллар подешевел в ряде учреждений, а евро также потерял несколько копеек.

Где сегодня наиболее выгодны курсы для обмена и сколько будут стоить 1000 долларов в крупнейших банках, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • В обменниках доллар продают в среднем по 44,90 грн., евро – по 51,85 грн.
  • В банках самый дешевый доллар можно купить по 44,83 грн.
  • Самый низкий курс продажи евро среди крупных банков предлагает Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 51,90 грн.
  • Выгоднее всего продать доллар сегодня можно в Ощадбанке через "Мобильный Ощад" и ПУМБ по коммерческому курсу.
  • Самый высокий курс покупки евро установили Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' и ПУМБ.
  • За 1000 долларов в банках придется заплатить от 44830 до 45100 грн в зависимости от учреждения.

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, по состоянию на утро 14 августа средний курс доллара в обменниках составляет 44,90 (без изменений) гривен для продажи и 44,80 (без изменений) гривен для покупки.

Евро в обменниках сегодня продают по 51,85 (-5 коп.) грн., а покупают – по 51,70 (без изменений) грн.

Доллар опустился еще ниже: ''свежий'' курс валют в банках и обменниках на 14 августа

Фото: курс валют в обменниках 14 августа (Инфографика РБК-Украина)

Читайте также: Доллар дешевеет: курс НБУ на 14 августа и какое влияние будут иметь новые валютные лимиты регулятора

Курс валют в банках

ПриватБанк сегодня продает доллары в отделениях по 44,90 грн (без изменений), а для карт курс составляет 44,84 грн (-20 коп.). Евро в отделениях можно купить по 51,95 грн (+5 коп.), а для карт – по 52,08 грн (без изменений).

Ощадбанк продает доллары через ''Мобильный Ощад'' по 44,85 грн (-5 коп.), а для карт – по 45,10 грн (без изменений). Евро в мобильном приложении можно купить по 51,90 грн (-5 коп.), а для карт – по 52,20 грн (без изменений).

''ПУМБ'' продает доллары в отделениях по 45,10 грн (без изменений), а по коммерческому курсу – по 44,90 грн (без изменений). Евро в кассах банка можно купить по 52,00 грн (-10 коп.).

Monobank продает доллары по 44,83 грн (-17 коп.), а евро – по 51,99 грн (без изменений).

Доллар опустился еще ниже: ''свежий'' курс валют в банках и обменниках на 14 августа

Фото: курс валют в банках 14 августа (Инфографика РБК-Украина)

Где дешевле купить валюту

Самый выгодный курс продажи доллара среди крупных банков сегодня предлагает Monobank – 44,83 грн. Далее следует Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 44,85 грн.

ПриватБанк в отделениях и ПУМБ по коммерческому курсу продают доллар по 44,90 грн. Дороже всего американскую валюту продают Ощадбанк для карт и ПУМБ в отделениях – по 45,10 грн.

Если покупать евро, самый низкий курс предлагает Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' - 51,90 грн. Далее следуют ПриватБанк в отделениях – 51,95 грн, Monobank – 51,99 грн и ПУМБ – 52,00 грн.

Где выгоднее продать валюту

Самый высокий курс покупки доллара сегодня предлагают Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' и ПУМБ по коммерческому курсу – по 44,60 грн.

Евро выгоднее всего продавать в Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' и ПУМБ – по 51,45 грн. Далее следуют Ощадбанк для карт – 51,40 грн, ПриватБанк для карт – 51,25 грн, Monobank – 51,30 грн, а в отделениях ПриватБанка курс покупки составляет 50,95 грн.

Сколько стоят 1000 долларов в банках сегодня

  • Monobank – 44 830 грн.
  • Ощадбанк ("Мобильный Ощад") – 44 850 грн.
  • ПриватБанк (в отделениях) и ПУМБ (коммерческий курс) – 44 900 грн.
  • Ощадбанк (для карт) и ПУМБ (в отделениях) – по 45 100 грн.
Читайте также: ПриватБанк ввел новые лимиты на покупку валюты и расчеты: что изменилось для клиентов

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Финансы Курс доллара Курс евро
Новости
Дроны, начиненные шрапнелью, атаковали многоэтажку в Черкасской области: есть раненые
Дроны, начиненные шрапнелью, атаковали многоэтажку в Черкасской области: есть раненые
Аналитика
"Ни одна семейная легенда не подтвердилась". Как узнать правду о предках в архивах и по ДНК
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Ни одна семейная легенда не подтвердилась". Как узнать правду о предках в архивах и по ДНК