Курс валют НБУ

На понедельник, 23 ноября, НБУ установил официальный курс доллара на уровне 44,92 гривны. По сравнению с пятницей, 20 ноября, американская валюта подешевела на 13 копеек – тогда ее официальный курс составил 45,05 гривны.

Евро также продемонстрировал понижение. На 23 ноября регулятор установил его курс на уровне 49,27 гривны, что на 26 копеек меньше по сравнению с предыдущим банковским днем. В пятницу европейская валюта стоила 49,53 гривны.

Фото: курс валют НБУ на 23 ноября (инфографика РБК-Украина)

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Инфляция и подорожание горючего: какие риски влияют на валютный рынок

Как рассказал в комментарии для РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус Банка'' Тарас Лесовой, на ситуацию на валютном рынке влияют сразу несколько экономических факторов. Среди них – ускорение инфляции и рост стоимости горючего, которые могут усиливать ценовое давление на экономику.

По словам эксперта, в октябре годовая инфляция в Украине достигла 11%, а в первые десять месяцев года цены выросли на 10,3%. Такие показатели влияют не только на покупательную способность населения, но и на ожидания будущей стоимости товаров, услуг и иностранной валюты.

Дополнительным фактором ценового давления может стать топливо. Его стоимость заложена в затраты многих производителей и поставщиков, поэтому подорожание способно отразиться на себестоимости продукции. В частности, в октябре горючее и смазочные масла выросли в цене на 5,3%.

Помимо инфляции и стоимости горючего, на валютный рынок влияют еще несколько обстоятельств. Среди них постоянные атаки на энергетическую, промышленную, транспортную и социальную инфраструктуру, увеличение потребностей импортеров в иностранной валюте, а также неравномерное соотношение спроса и предложения на межбанковском рынке.

Тарас Лесовой отмечает, что список основных рисков для валютного рынка остается практически неизменным. В зависимости от обстоятельств, на первый план могут выходить инфляционные процессы, проблемы в энергетическом секторе или потребность в дополнительных импортных закупках. В то же время, общая конфигурация валютного рынка остается достаточно понятной.

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