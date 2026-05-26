Доллар обновил исторический максимум: НБУ установил курс валют на 27 мая

Главное:

Доллар вырос до нового рекордного уровня - 44,27 грн.

Евро после предыдущего скачка немного снизилось - до 51,51 грн.

Эксперты ожидают относительной стабильности валютного рынка в июне.

На курс будут влиять международная помощь, политика НБУ и инфляция.

В ''ГЛОБУС БАНК'' считают, что психологическое давление на валютный рынок постепенно ослабевает.

Курс валют НБУ

НБУ установил на 27 мая новый официальный курс доллара - 44,27 гривны. По сравнению с предыдущим банковским днем американская валюта прибавила еще 3 копейки и в очередной раз обновила исторический максимум.

Евро после резкого роста накануне немного отступило. Официальный курс европейской валюты на сегодня составляет 51,51 гривны, что на 1 копейку меньше, чем 26 мая.

Таким образом, валютный рынок продолжает двигаться вблизи рекордных значений, хотя темпы колебаний остаются относительно умеренными.

Курс валют НБУ на 27 мая (Инфографика РБК-Украина)

Что поддерживает стабильность валютного рынка

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''ГЛОБУС БАНК'' Тарас Лесовой в комментарии для РБК-Украина отметил, что одним из главных факторов стабильности остается международная финансовая помощь.

По его словам, регулярное поступление поддержки от партнеров помогает удерживать международные резервы и финансировать оборонные и социальные расходы государства. Именно это снижает риски ухудшения настроений на валютном рынке, даже несмотря на неопределенность относительно сроков нового транша от ЕС.

Отдельно эксперт обратил внимание на инфляцию. После ускорения годового показателя в апреле до 8,6% в мае ожидается некоторое замедление ценового давления. Это, по словам Лесового, может положительно повлиять на поведение населения и бизнеса и уменьшить психологический спрос на валюту.

В итоге эксперт прогнозирует, что в июне валютный рынок имеет шансы остаться в привычных пределах благодаря трем ключевым факторам: политике НБУ, международной помощи и более сдержанной инфляции.