Доллар в обменниках превысил отметку 42 гривны, евро приближается к 49

По состоянию на утро 23 июня средний курс продажи доллара в Украине вырос на 10 копеек до 42,10 гривен, курс евро вырос на 20 копеек до 48,65 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,60 гривен, евро по 47,65 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,94-41,97 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне до максимума с января. Евро обновил исторический максимум.

Официальный курс на 23 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,8335 гривен за 1 доллар (+0,1481 грн). Выше курс было только 30 января - 41,9294.

Официальный курс евро составит 48,2006 гривен за 1 евро (+0,3416 грн). Предыдущий максимум был 13 июня - 48,0825.