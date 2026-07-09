Доллар и евро выросли: курс НБУ на 10 июля и от чего будет зависеть спрос на рассрочки

Национальный банк Украины повысил официальный курс основных валют на пятницу, 10 июля. После нескольких дней снижения доллар снова подорожал, а евро прибавил почти 20 копеек.
Какой официальный курс доллара и евро установил НБУ, а также что прогнозируют банки по потребительскому кредитованию во втором полугодии, – читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
По данным НБУ, на пятницу, 10 июля, официальный курс доллара установлен на уровне 44,51 грн, что на 4 копейки выше, чем днем ранее.
Официальный курс евро вырос сразу на 18 копеек – до 50,87 грн.
Таким образом, после непродолжительного снижения обе основные валюты снова перешли к росту.
Фото: официальный курс валют НБУ на 10 июля (Инфографика РБК-Украина)
Несмотря на экономические вызовы, украинский рынок рассрочок будет развиваться во втором полугодии 2026 года.
Об этом РБК-Украина рассказал директор департамента цифрового бизнеса, член правления ''Глобус банка'' Владимир Солодкий.
По его словам, главным драйвером развития будет расширение партнерских программ между банками и торговыми сетями.
В то же время, на спрос будет влиять ряд факторов. В частности курс валют и инфляция могут стимулировать украинцев покупать товары в рассрочку, чтобы зафиксировать их стоимость.
Отдельным фактором остается ситуация с безопасностью и состояние энергосистемы. Если риски для энергетической инфраструктуры усилятся, может увеличиться спрос на генераторы, зарядные станции и другие товары для автономного питания.
Также, по словам банкира, сезонность и дальше будет определять популярность отдельных категорий товаров, в частности климатической техники.
''Рынок рассрочок уже адаптировался к внешним вызовам. Во втором полугодии ключевыми будут гибкость банков, развитие партнерских программ и способность быстро реагировать на изменения спроса'', – отметил Владимир Солодкий.
В ''Глобус банке'' также отмечают, что украинцы стали более ответственно относиться к кредитной дисциплине. По словам эксперта, уровень просроченных платежей остается в пределах прогнозируемой нормы, а существенного ухудшения качества кредитного портфеля пока не наблюдается.