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Доллар и евро снова потеряли в цене: курс НБУ на 2 июля и что выгоднее – депозит или валюта

16:30 01.07.2026 Ср
3 мин
Что изменилось в официальном курсе валют и стоит ли сейчас скупать доллары
aimg Анастасия Мацепа
Доллар и евро снова потеряли в цене: курс НБУ на 2 июля и что выгоднее – депозит или валюта Фото: официальный курс доллара и евро на 2 июля снизился (коллаж РБК-Украина)
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Официальный курс доллара и евро на 2 июля снова снизился. Американская валюта подешевела на несколько копеек, европейская также продолжила терять позиции.

Какой курс установил Национальный банк Украины и стоит ли сейчас покупать валюту для сбережений, – читайте в материале РБК-Украина.

Главное:

  • Курс доллара: НБУ снизил официальный курс на 3 копейки – до 44,76 грн/доллар.
  • Курс евро: европейская валюта подешевела на 6 копеек – до 50,97 грн/евро.
  • Экономия: эксперты советуют не выбирать между гривной и валютой, а диверсифицировать накопления.
  • Депозиты: при нынешних ставках гривневые вклады могут быть выгоднее пассивного хранения долларов.

Курс валют НБУ

НБУ на 2 июля установил официальный курс доллара на уровне 44,76 гривны, что на 3 копейки ниже, чем днем ранее. 1 июля официальный курс составил 44,79 гривны за доллар.

В то же время, официальный курс евро также снизился. Регулятор установил его на уровне 50,97 гривны, что на 6 копеек меньше предыдущего банковского дня. Накануне курс евро составил 51,03 гривны.

Таким образом, в начале июля официальные курсы обеих основных валют продолжают постепенно снижаться.

Доллар и евро снова потеряли в цене: курс НБУ на 2 июля и что выгоднее – депозит или валюта

Фото: официальный курс валют НБУ на 2 июля (Инфографика РБК-Украина)

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Стоит ли сейчас покупать валюту

Как рассказал в комментарии РБК-Украина вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления ''Глобус Банка'' Сергей Мамедов, не стоит мыслить категориями ''или все в доллар, или все в гривну''.

По его словам, в условиях войны самой умной стратегией остается диверсификация сбережений.

''Часть средств действительно можно держать в валюте как резерв. Это психологически понятно и финансово оправдано, если речь идет о запасе на случай непредвиденных событий. Но скупать валюту только из-за страха и слухов, мягко говоря, не лучшая стратегия'', – объяснил банкир.

В то же время, он отметил, что гривневые депозиты остаются довольно привлекательными благодаря высокой учетной ставке НБУ. Средние ставки по вкладам стартуют примерно от 14% годовых, а максимальные могут достигать 16,5–17,5%.

По словам Мамедова, если разместить 100 тысяч гривен на депозите под 14% годовых на полгода, после уплаты налогов можно получить около 5,4 тысяч гривен чистого дохода. Чтобы покупка доллара принесла аналогичный результат, курс должен вырасти примерно до 47,4 гривны за доллар, а при более высоких депозитных ставках – почти до 48 гривен.

Поэтому, отмечает эксперт, если гривна ослабляется постепенно, а не резкими скачками, депозит может оказаться выгоднее пассивного хранения валюты.

Одновременно оптимальной моделью остается сочетание различных инструментов сбережения. Часть средств можно держать на гривневых депозитах или в ОВГЗ, часть – в валюте, а также иметь определенный запас наличных денег или средств на карточном счете.

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