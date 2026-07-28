Доллар и евро снова дорожают: сколько стоит валюта в банках и обменниках 28 июля

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Валюта в обменниках: Средний курс доллара и евро для покупки вырос – 44,92 грн и 51,40 грн соответственно.

Средний курс доллара и евро для покупки вырос – 44,92 грн и 51,40 грн соответственно. Ситуация в банках: Коммерческие банки демонстрируют большее увеличение (в пределах 10 копеек) – средний курс продажи доллара составляет 45,13 грн, а евро – 51,49 грн.

Коммерческие банки демонстрируют большее увеличение (в пределах 10 копеек) – средний курс продажи доллара составляет 45,13 грн, а евро – 51,49 грн. Курс в ведущих финучреждениях: ПриватБанк продает доллар по 45,05 грн., Ощадбанк – по 45,05-45,15 грн, Monobank – по 45,03 грн, а ПУМБ удерживает наличный курс на отметке 45,20 грн.

Курс валют в обменниках

На утро 28 июля портал Minfin приводит средний курс доллара в обменниках на уровне 44,92 (+4 копейки) гривен для покупки и 44,80 (+4 копейки) гривен – для сдачи валюты.

Евро в обменниках сегодня можно купить по 51,40 (+1 копейка) гривен, а сдать – по 51,20 (+2 копейки) гривен.

Фото: курс валют в обменниках 28 июля (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Банки сегодня продают доллары по среднему курсу в 45,13 (+8 копеек) гривен, а покупают – по 44,61 (+9 копеек) гривны.

Евро же в банках можно купить по 51,49 (+10 копеек) гривны, а сдать по 50,75 (-1 копейка) гривен.

Фото: курс валют в обменниках 28 июля (инфографика РБК-Украина)

ПриватБанк сегодня продает доллары в кассах по 45,05 (+6 копеек) гривен, а курс для карт – 45,04 (без изменений) гривен. Евро в отделениях банка можно купить по 51,40 (-10 копеек) гривен, а картой – 51,54 (без изменений) гривны.

Ощадбанк продает доллары в мобильном приложении по 45,05 (+6 копеек) гривен, а для карт – 45,15 (+5 копеек) гривен. Евро через приложение можно купить по 51,40 (без изменений) гривны, а картой – 51,55 (без изменений) гривен.

ПУМБ продает доллары в кассах по 45,20 (без изменений) гривен, а картой – 45 (без изменений) гривен. Евро в отделениях банка можно купить по 51,70 (без изменений) гривен.

Monobank продает доллары по 45,03 (без изменений) гривен, а евро – по 51,53 (+8 копеек) гривен.

Сколько стоит 100 долларов в банках сегодня?

Расчет стоимости покупки 100 долларов США по актуальным курсам ведущих украинских банков по состоянию на 27 июля: