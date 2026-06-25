Доллар и евро снова дорожают: курс НБУ на 26 июня и главные факторы влияния на валюту

Национальный банк Украины повысил официальные курсы доллара и евро на пятницу, 26 июня. Обе валюты после нескольких дней снижения снова прибавили в цене.

О том, как изменились официальные курсы и какие факторы будут влиять на валютный рынок до конца года, читайте в материале РБК-Украина .

Главное:

Курс доллара: американская валюта выросла до 44,92 грн (+6 коп.).

американская валюта выросла до 44,92 грн (+6 коп.). Курс евро: европейская валюта подорожала до 50,92 грн (+4 коп.).

европейская валюта подорожала до 50,92 грн (+4 коп.). НБУ ожидает сохранения предполагаемой ситуации на валютном рынке.

Эксперт назвал четыре ключевых фактора, которые будут влиять на курс до конца 2026 года.

Курс валют НБУ

НБУ установил на пятницу, 26 июня, официальный курс доллара на уровне 44,92 гривны. В сравнении с предыдущим банковским днем американская валюта подорожала на 6 копеек.

Официальный курс евро тоже вырос. На 26 июня он составляет 50,92 гривны, что на 4 копейки больше, чем днем ранее.

После нескольких дней снижения обе основные валюты снова перешли к умеренному росту, однако изменения остаются незначительными.

Фото: официальный курс валют НБУ на 26 июня (Инфографика РБК-Украина)

Что будет влиять на курс до конца года

Как рассказал в комментарии для РБК-Украина вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов , во втором полугодии 2026 года ситуацию на валютном рынке будут определять сразу несколько ключевых факторов.

По его словам, наибольшее влияние будут иметь:

международная финансовая помощь – регулярные поступления средств от партнеров будут поддерживать государственный бюджет, международные резервы НБУ и снижать давление на гривну;

– регулярные поступления средств от партнеров будут поддерживать государственный бюджет, международные резервы НБУ и снижать давление на гривну; военная ситуация и состояние инфраструктуры – атаки на энергетические, производственные или логистические объекты могут повышать спрос на валюту;

– атаки на энергетические, производственные или логистические объекты могут повышать спрос на валюту; инфляция – ожидается, что она будет оставаться в пределах 8–9%, что позволит НБУ проводить прогнозируемую монетарную политику;

– ожидается, что она будет оставаться в пределах 8–9%, что позволит НБУ проводить прогнозируемую монетарную политику; спрос импортеров и ситуация на топливном рынке – объемы импорта и цены на топливо будут напрямую влиять на баланс спроса и предложения валюты.

По оценке банкира именно сочетание этих факторов будет определять динамику курса гривны до конца 2026 года.