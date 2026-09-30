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Где сегодня выгодно купить доллар и евро: курс валют в банках и обменниках на 30 сентября

10:12 30.09.2026 Ср
3 мин
aimg Анастасия Мацепа
Где сегодня выгодно купить доллар и евро: курс валют в банках и обменниках на 30 сентября Фото: банки и обменники обновили курсы доллара и евро (коллаж РБК-Украина)
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На 30 сентября банки установили более низкие курсы доллара и евро по сравнению с предыдущим днем. Американскую валюту продают от 44,95 грн., европейскую – от 51,20 грн.

Какие банки установили самые низкие курсы продаж и где можно выгоднее продать валюту, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют в обменниках

По данным Minfin, утром 30 сентября средний курс доллара в обменниках составляет 44,95 грн для продажи (–5 коп. по сравнению с предыдущим днем) и 44,80 грн для покупки (–5 коп.).

Евро в обменниках сегодня продается по 51,45 грн (–15 коп.), а покупается – по 51,20 грн (–18 коп.).

Где сегодня выгодно купить доллар и евро: курс валют в банках и обменниках на 30 сентября
Фото: курс валют в обменниках 30 сентября (инфографика РБК-Украина)

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Курс валют в банках

ПриватБанк сегодня продает доллары в отделениях по 44,95 грн (-20 коп.), а покупает по 44,35 грн (-20 коп.). Для карт курс продажи составляет 45,04 грн (–20 коп.), а покупки – 44,50 грн (–20 коп.).

Евро в отделениях ПриватБанка можно купить по 51,20 грн. (–25 коп.), а продать банку – по 50,20 грн. (–25 коп.). Для карт курс продажи составляет 51,28 грн (–26 коп.), а покупки – 50,42 грн (–36 коп.).

Ощадбанк продает доллары через ''Мобильный Ощад'' по 45,05 грн (без изменений), а покупает по 44,65 грн (–5 коп.). Для карт курс продажи составляет 45,20 грн (без изменений), а покупки – 44,60 грн (–5 коп.).

Евро в ''Мобильном Ощаде'' можно купить по 51,40 грн (–5 коп.), а продать – по 50,80 грн (без изменений). Для карт курс продажи составляет 51,60 грн (–5 коп.), а покупки – 50,75 грн (без изменений).

''ПУМБ'' продает доллары по наличному курсу по 45,20 грн (–10 коп.), а покупает по 44,60 грн (–10 коп.). По коммерческому курсу доллар продают по 45,00 грн (-10 коп.), а покупают по 44,70 грн (-10 коп.).

Наличный евро у ПУМБ можно купить по 51,50 грн (–10 коп.), а продать банку – по 50,80 грн (–10 коп.).

Monobank продает доллары по 45,03 грн (-16 коп.), а покупает по 44,63 грн (-17 коп.). Евро продают по 51,26 грн (-27 коп.), а покупают по 50,60 грн (-23 коп.).

Где сегодня выгодно купить доллар и евро: курс валют в банках и обменниках на 30 сентября
Фото: курс валют в банках 30 сентября (инфографика РБК-Украина)

Где дешевле купить валюту

Дешевле доллар сегодня можно купить по 44,95 грн. Такой курс установил ПриватБанк в отделениях.

Далее следуют ПУМБ по коммерческому курсу – 45,00 грн, ''Мобильный Ощад'' – 45,05 грн, Monobank – 45,03 грн, ПриватБанк для карт – 45,04 грн, Ощадбанк для карт и ПУМБ по наличному курсу – по 45.

Самый низкий курс продажи евро сегодня в ПриватБанке в отделениях – 51,20 грн.

Далее следуют ПриватБанк для карт – 51,28 грн, ''Мобильный Ощад'' – 51,40 грн, ПУМБ – 51,50 грн, Monobank – 51,26 грн и Ощадбанк для карт – 51,60 грн.

Где выгоднее продать валюту

Самый высокий курс покупки доллара среди приведенных банков сегодня предлагает ПУМБ по коммерческому курсу – 44,70 грн.

Далее следуют ''Мобильный Ощад'' – 44,65 грн, Monobank – 44,63 грн, Ощадбанк для карт и ПУМБ по наличному курсу – по 44,60 грн, ПриватБанк для карт – 44,50 грн и ПриватБанк в отделениях – 44,3

Евро выгоднее всего продавать банку через ''Мобильный Ощад'' и ПУМБ по наличному курсу – по 50,80 грн.

Далее следуют Ощадбанк для карт – 50,75 грн, Monobank – 50,60 грн, ПриватБанк для карт – 50,42 грн и ПриватБанк в отделениях – 50,20 грн.

Сколько сегодня стоят 1000 долларов в банках

  • ПриватБанк (в отделениях) – 44 950 грн.
  • ПУМБ (коммерческий курс) – 45000 грн.
  • ПриватБанк (для карт) – 45 040 грн.
  • ''Мобильный Ощад'' – 45 050 грн.
  • Monobank – 45 030 грн.
  • Ощадбанк (для карт) – 45 200 грн.
  • ПУМБ (наличный курс) – 45 200 грн.

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