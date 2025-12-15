Доллар и евро немного подорожали в обменниках

По состоянию на утро 15 декабря средний курс продажи доллара увеличился на 2 копейки по сравнению с 12 декабря и составляет 42,5 гривны, курс евро также вырос на 5 копеек – до 49,91 гривны.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 41,98 гривны (+0,02 гривны), евро – по 49,26 гривны (+0,03 гривны).

На межбанке в результате торгов 12 декабря курс доллара находился на уровне 42,19 – 42,21 гривны за доллар (покупка-продажа), что на 2-3 копейки выше закрытия торговой сессии 11 декабря. Курс евро на межбанке составил 49,55-49,56 гривен, что на 4-6 копеек выше курса 11 декабря.