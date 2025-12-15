Доллар и евро немного подорожали в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины 15 декабря вырос на 2 копейки по сравнению с предыдущим рабочим днем. Курс евро также подрос на 2 копейки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 15 декабря средний курс продажи доллара увеличился на 2 копейки по сравнению с 12 декабря и составляет 42,5 гривны, курс евро также вырос на 5 копеек – до 49,91 гривны.
В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 41,98 гривны (+0,02 гривны), евро – по 49,26 гривны (+0,03 гривны).
На межбанке в результате торгов 12 декабря курс доллара находился на уровне 42,19 – 42,21 гривны за доллар (покупка-продажа), что на 2-3 копейки выше закрытия торговой сессии 11 декабря. Курс евро на межбанке составил 49,55-49,56 гривен, что на 4-6 копеек выше курса 11 декабря.
15-21 декабря курс доллара на межбанковском рынке будет находиться в коридоре 42,1-42,6 гривен (купля-продажа), а курс евро - 48,0-49,75 гривен (купля-продажа). На наличном рынке прогнозируется курс в диапазоне 42,3-42,8 гривен для доллара и 48-49,75 гривен для евро, считает директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.
Банкир прогнозирует, что разница между курсами покупки и продажи на межбанковском рынке будет достигать 0,15 гривен для доллара и 0,20 гривен - для евро, в коммерческих банках эта разница будет находиться в пределах 0,5-0,6 гривен для доллара и 0,8-1 гривну в случае купли-продажи евро. В обменниках прогнозируется диапазон разницы курсов купли-продажи для доллара на уровне 0,3-0,5 гривны и 0,5-0,7 гривны для евро.