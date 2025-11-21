RU

Доллар и евро подорожали в обменниках

Курс доллара в обменниках повысился на 5 копеек (фото Pixabay)
Автор: Артур Дубровенко

Курс доллара в обменных пунктах Украины 21 ноября повысился на 5 копеек. Евро также подорожал. Курс единой европейской валюты повысился на 8 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

К утру 21 ноября средний курс продажи доллара вырос на 5 копеек по сравнению с 20 ноября и достиг 42,43 гривны. Евро также подорожал – его стоимость увеличилась на 8 копеек и составляет 49,11 гривны.

В пунктах обмена валют доллар в среднем покупают по 41,89 гривны (+4 копейки), а евро – по 48,46 гривны (+5 копеек).

К закрытию межбанковских торгов 20 ноября доллар находился в коридоре 42,21–42,24 гривны за доллар (покупка/продажа). По сравнению с результатами 19 ноября котировки прибавили 13 копеек.

По данным Европейского центрального банка, со 2 января по 20 ноября 2025 года евро усилил свои позиции по отношению к доллару. За этот период европейская валюта подорожала на 12 центов. На 20 ноября ЕЦБ установил курс на уровне 1,15 доллара за евро, тогда как в начале года он был 1,03 доллара.

Официальный курс

Национальный банк Украины повысил курс доллара по отношению к гривне – американская валюта подорожала на 6 копеек. Официальный курс евро на 21 ноября установлен на уровне 48,5161 гривны, при этом евро ослаб: по сравнению с 20 ноября его стоимость снизилась на 22 копейки.

С начала года доллар прибавил 13 копеек . 1 января 2025 года он стоил 42,02 гривны. С начала ноября рост составил 18 копеек, поскольку в первый день месяца курс находился на уровне 41,97 гривны за доллар.

Прогноз курса доллара

Ближайшее время курс доллара, по оценке руководителя по продажам "Банка Авангард" Юрия Крохмаля, будет удерживаться в диапазоне 41,9–42,15 гривны. Он считает, что такие значения соответствуют текущей позиции НБУ.

"В ближайшие недели можно ожидать умеренных колебаний именно в этих пределах", - подчеркнул эксперт.

