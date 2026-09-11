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Доллар и евро подешевели: курс НБУ на 14 сентября и почему цены могут расти при стабильном курсе

17:05 11.09.2026 Пт
2 мин
Какие цены на валюту установил Нацбанк?
aimg Анастасия Мацепа aimg Тарас Лесовой Эксперт
Доллар и евро подешевели: курс НБУ на 14 сентября и почему цены могут расти при стабильном курсе Фото: НБУ установил официальный курс доллара и евро на 14 сентября (коллаж РБК-Украина)
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В понедельник, 14 сентября, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Доллар практически не изменился в цене, в то время как евро заметно подешевело.

Какой официальный курс установил НБУ и почему цены в Украине могут расти даже при стабильном курсе гривны, – читайте в материале РБК-Украина.

Курс валют НБУ

НБУ установил на понедельник 14 сентября официальный курс доллара на уровне 44,54 грн. По сравнению с предыдущим банковским днем, американская валюта подешевела на 1 копейку.

Официальный курс евро составляет 51,63 грн. Европейская валюта потеряла в цене 13 копеек по сравнению с курсом, установленным на 11 сентября.

Доллар и евро подешевели: курс НБУ на 14 сентября и почему цены могут расти при стабильном курсе

Фото: официальный курс валют НБУ на 14 сентября (инфографика РБК-Украина)

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Почему цены могут расти при стабильном курсе

Несмотря на относительную стабильность валютного курса цены внутри страны могут постепенно расти. Как пояснил в комментарии РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус Банка'' Тарас Лесовой, курс валют является лишь одним из компонентов себестоимости товаров и услуг.

По его словам, на цены влияют последствия ракетно-дроновых атак, потери предприятий, необходимость перестраивать логистику и дополнительные расходы бизнеса на энергетическую автономность, страхование рисков, резервные маршруты и оборудование.

''Бизнес все чаще вынужден закладывать в сегодняшнюю цену не только уже нанесенный ущерб, но и потенциальные затраты ближайшего будущего'', - отметил эксперт.

Лесной считает, что такая ситуация постепенно формирует так называемую "военную инфляцию". В сентябре на отдельных товарных рынках и секторе услуг цены могут вырасти примерно на 5%. В то же время там, где из-за форс-мажорных обстоятельств возникнет дефицит предложения, подорожание может достичь 10%.

Эксперт подчеркнул, что это может происходить даже при почти неизменном курсе гривны.

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