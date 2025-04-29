Доллар и евро пошли вниз: какие курсы в обменных пунктах Украины

Курс доллара в обменных пунктах Украины начал снижаться. Единая европейская валюта также подешевела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 29 апреля средний курс продажи доллара в Украине упал на 10 копеек до 41,85 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 47,80 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,35 гривен, евро по 47,00 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,67-41,70 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 4 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Американская валюта подешевела после роста четыре торговых дня подряд.
Официальный курс на 29 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7441 гривен за 1 доллар (-0,0072 грн).
Официальный курс евро составит 47,3921 гривен за 1 евро (+0,0065 грн).
Аналитики инвесткомпании ICU считают подорожание доллара на прошлой неделе временным явлением.
"Динамика курса на прошлой неделе вряд ли свидетельствует о готовности или желании НБУ и в дальнейшем постепенно ослаблять гривну, и в ближайшее время мы можем увидеть обратное движение", - говорится в обзоре ICU.
На этой неделе наступают конечные сроки уплаты ряда налогов, поэтому экспортеры могут увеличить ввод в страну и продажу валюты, отмечают эксперты.
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