Доллар и евро пошли вверх: курс НБУ на 11 августа и какой фактор сейчас влияет на гривну

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Официальный курс доллара на 11 августа составил 44,83 грн.

Американская валюта подорожала на 8 копеек по сравнению с 10 августа.

Курс евро установлен на уровне 51,78 грн.

Евро добавил 17 копеек в день.

Сокращение экспорта из-за атак РФ на торговые суда остается дополнительным вызовом для валютного рынка.

Международная финансовая помощь компенсирует меньший приток валютной выручки от экспорта.

Курс валют НБУ

НБУ установил на 11 августа официальный курс доллара на уровне 44,83 грн. По сравнению с предыдущим банковским днем, 10 августа американская валюта подорожала на 8 копеек. Накануне курс был 44,75 грн.

Европейская валюта тоже подорожала. На 11 августа НБУ установил курс евро на уровне 51,78 грн., что на 17 копеек больше, чем днем ранее. 10 августа официальный курс евро составил 51,61 грн.

Фото: официальный курс валют НБУ на 11 августа (Инфографика РБК-Украина)

Что может повлиять на курс гривны

На валютный рынок в ближайшее время может влиять не только внутренний спрос на иностранную валюту, но и ситуация с украинским экспортом.

По словам директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус Банка'' Тараса Лесового , дополнительным вызовом для валютного рынка является сокращение экспорта из-за российских атак на торговые суда.

''Меньший экспорт означает меньший приток валютной выручки в Украину'', – объяснил банкир.

Это может ослаблять предложение инвалюты на внутреннем рынке. В то же время, этот фактор не создает непосредственной угрозы для курсовой стабильности.

По словам Лесового, уменьшение валютных поступлений от экспорта компенсируется международной финансовой помощью.

Впрочем, сейчас этот фактор компенсируется международной финансовой помощью, поэтому непосредственной угрозы для курсовой стабильности эксперт не видит.